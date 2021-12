Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (443/2021) Unfall an Einmündung zur L 568 - Fußgänger bei Berührung mit anfahrendem BMW leicht verletzt, unbekannte Autofahrerin gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Einmündung L 568/Heerstraße Dienstag, 30. November 2021, gegen 07.30 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (jk) - An der Einmündung der L 568 zur Heerstraße ist am Dienstagmorgen (30.11.21) gegen 07.30 Uhr ein 36 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach eigenen Angaben ging der Mann zu Fuß auf dem Radweg in Richtung Groß Schneen. An der Einmündung zur Heerstraße habe er zunächst gewartet, um den Verkehr passieren zu lassen. Als er seinen Weg fortsetzte und über die Straße ging, sei es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Berührung mit einem aus Richtung Ballenhausen kommenden, silbernen oder weißen BMW (SUV) gekommen. Dabei verletzte sich der 36-Jährige leicht am Bein. Die Fahrerin des Wagens sei sofort ausgestiegen und habe sich um ihn gekümmert, so der Fußgänger. Allerdings sind weder ihre Personalien noch das Autokennzeichen bekannt.

Die Polizeistation Friedland bittet die ca. 40 Jahre alte, sehr schlanke Frau mit dunkelbraunen, langen Haaren sowie auch Unfallzeugen, sich unter Telefon 05504/937900 zu melden.

