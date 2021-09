Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Bornheim (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Montag, 06.09.2021, wurden in der Hornbachstraße und In der Viehweide in Bornheim insgesamt vier Pkw aufgebrochen. Bislang Unbekannte beschädigten die Fahrzeuge an der Beifahrerseite und konnten mit einem Werkzeug drei der Fahrzeuge entriegeln. Bei einem Fahrzeug wurde letztlich eine Scheibe eingeschlagen, um an die im Auto zurückgelassenen hochwertigen Werkzeuge zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de

