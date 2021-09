Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Autofahrerin erfasst 17 - Jährigen

Landau (ots)

Sachschäden in Höhe von insgesamt 2000 EUR sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 13 Uhr an der Einmündung Godramsteiner Straße/Neustadter Straße. Eine 67 - jährige Autofahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen einen 17 - jährigen Leichtkraftradfahrer beim Abbiegen in die Neustadter Straße übersehen. Der Zweiradfahrer kam aus Richtung Godramsteiner Straße. Unklar ist derzeit noch ob die Ampel bezüglich der Fahrtrichtung des Zweiradfahrers zum Unfallzeitpunkt auf Grün stand. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen war im Einsatz, der Jugendliche wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, welche Angaben zur Klärung des Unfallhergangs machen können. Hinweise werden telefonisch unter 06341 - 2870 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell