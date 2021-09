Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wingert beschädigt - Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Im Zeitraum vom 05.09.21,14:00 Uhr und 06.09.21,12:00 Uhr wurden bei Pleisweiler-Oberhofen, 3 Weinbergzeilen beschädigt. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer kam vom Wirtschaftsweg ab und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

