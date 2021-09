Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Landau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr im Stadtgebiet wurde ein Radfahrer verletzt. Eine 79 - jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen von der Hindenburgstraße in die Zeppelinstraße den 59 - jährigen Radfahrer übersehen, welcher in entgegenkommender Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, das Rad hatte sich in der Fahrzeugfront verkeilt. Ein Rettungswagen war im Einsatz, der Radfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt und erlitt Prellungen. Der Schaden wird auf zirka 3500 EUR beziffert.

