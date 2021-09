Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sarnstall - Motorrollersturz infolge eines medizinischen Notfalles

Sarnstall (ots)

Am 07.09.21 fuhr gegen 09:45 Uhr ein 66-jähriger Motorrollerfahrer auf der L 490 in Sarnstall in Richtung Lug, als er in Höhe des Ortsausganges ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der Ursache des Sturzes um einen medizinischen Notfall. Nur einem besonderen Zufall war es zu verdanken, dass der Mann schnellstens lebensrettenden Maßnahmen zugeführt werden konnte. Zwei in der dort angrenzenden Firma anwesende Ersthelfer führten umgehend Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen von Rettungssanitätern durch, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben des Verunfallten retteten. In Folge wurde der Verletzte in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Durch die Rettungsmaßnahmen war es kurzfristig notwendig geworden, die Straße zu sperren.

