Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Linksabbieger kollidiert mit entgegenkommenden Pkw - zwei Leichtverletzte - jeweils Totalschaden

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag um 21.15 Uhr auf dem Iqbalufer wurden die beiden Fahrer leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Totalschaden. Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer war nach links in Richtung Vangerowstraße abgebogen und dabei mit dem Fiat einer entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen, Bei dem Zusammenprall lösten die Airbags an beiden Autos aus, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden Beteiligten mit Rettungsfahrzeugen in eine Klinik gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt, zur Fahrbahnreinigung musste eine Spezialfirma verständigt werden.

