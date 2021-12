Polizei Mettmann

POL-ME: Kurzfristige Renovierungsarbeiten an der Monheimer Wache - Monheim am Rhein - 2112030

Innerhalb der Monheimer Polizeiwache an der Friedrichstraße werden in den kommenden Tagen einige Renovierungsarbeiten durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass die Wache in der Zeit von Dienstag (7. Dezember 2021) bis Freitag (10. Dezember 2021) nur eingeschränkt für den Publikumsverkehr erreichbar ist.

Einfluss auf die telefonische Erreichbarkeit der Wache haben die Renovierungsarbeiten indes nicht. Die Wache in Monheim ist rund um die Uhr besetzt und unter der Rufnummer 02173 9594-6350 erreichbar. In Notfällen wird darum gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

Bürgerinnen und Bürger, die persönlich eine Anzeige erstatten wollen, werden gebeten, während der Dauer der Renovierungsmaßnahmen hierzu die Wache an der Solinger Straße in Langenfeld aufzusuchen.

