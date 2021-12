Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf 81-Jährige - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2112027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen (05. Dezember 2021) versuchte ein bisher unbekannter Mann, die Goldketten einer 81-jährigen Ratingerin gewaltsam zu entwenden. Der Räuber flüchtete unerkannt und ohne seine Tatbeute vom Berliner Platz in Ratingen in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 10:45 Uhr wurde die Polizei von einer 81-jährigen Ratingerin über einen zurückliegenden versuchten Raub informiert. Die Seniorin gab an, zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, den Müll zur Mülltonne vor dem Haus am Berliner Platz gebracht zu haben. Hier sei sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden. Er habe sie gefragt, ob sie weitere Hilfe benötigen würde, welche sie dankend annahm.

Sie führte den Mann in ihre Wohnung, wo er plötzlich versuchte, ihre zwei Goldketten, die sie um den Hals trug, gewaltsam zu entreißen. Als die Seniorin drohte, die Polizei zu informieren, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und floh unerkannt in unbekannte Richtung.

Die 81-Jährige informierte erst später die Polizei, so dass eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Räuber keinen Erfolg mehr versprach.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20-40 Jahre alt - circa 190 cm groß - afrikanisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen Mantel

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines versuchten Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell