Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versammlung

Gifhorn (ots)

13. Dezember, 18:30 - 20:30 Uhr

Am Montagabend fand im Stadtgebiet Gifhorn eine Versammlung statt, das Thema lautete "Transparenter politischer Dialog". Nach einzelnen Redebeiträgen am Schillerplatz führte der Aufzug über die Braunschweiger Straße zum Parkplatz des famila-Komplex, dort fand eine Zwischenkundgebung statt. Anschließend bewegten sich die Teilnehmenden, in der Spitze rund 220, über die Braunschweiger Straße nach Süden, wendeten in Höhe der McDonalds Filiale und gingen zurück zum Schillerplatz. Dort fand die Abschlusskundgebung statt.

Die Polizei Gifhorn war im Einsatz und gewährleistete einen störungsfreien Ablauf, währenddessen wurden sechs Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten gegen mehrere Versammlungsteilnehmer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell