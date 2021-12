Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Leiferde (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht auf oder am Morgen des Samstags in Leiferde. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter Kleinbus der Marke Renault wurde durch einen unbekannten Verursacher beim Vorbeifahren beschädigt. Das Fahrzeug stand im Harmbütteler Weg, nahe des Sonnenwinkels. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Das Fahrzeug des Unbekannten muss nach Spurenlage an der rechten Seite beschädigt sein und hat eine helle Lackierung.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Meinersen, unter 05372 9785-0.

