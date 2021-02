Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche begehen Sachbeschädigungen in Treppenhaus

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Bereits am 14. Februar (Sonntag) beobachtete ein Zeuge eine Gruppe von Jugendlichen in der Tiefgarage sowie im angrenzenden Treppenhaus der Tiefgarage der Kreissparkasse an der Apfelstraße. Im unteren Bereich des Treppenhauses, welches zur Klostergasse führt, wurden Wände beschmiert und Müll hinterlassen. Im oberen Treppenhausbereich wurde zudem ein Heizkörper beschädigt. Hinweise zu diesen Taten werden erbeten an das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, Telefonnummer 02452 920 0.

