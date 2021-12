Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Meine (ots)

Zu zwei Einbruchsversuchen in Mehrfamilienhäuser kam es in der Nacht zu Samstag in Meine. Die Taten ereigneten sich in der Zuckerallee und in der Zellbergstraße. In beiden Fällen versuchten Unbekannte die Hauseingangstür mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen, beide Male scheiterte dies.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Meine, unter 05304 9123-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell