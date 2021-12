Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (459/2021) Unbekannte stehlen zwei lebensgroße Nussknacker vom Göttinger Weihnachtsmarkt

Göttingen (ots)

Göttingen, Kornmarkt, Imbiss am Gänseliesel Samstag, 27. November 2021, zwischen 20.30 und 21.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vom Göttinger Weihnachtsmarkt haben Unbekannte am 27.11. (Samstag) in der Zeit zwischen 20.30 und 21.20 Uhr zwei lebensgroße Nussknacker gestohlen. Die beiden ca. 170 cm großen Figuren aus Holz gehörten zu einem Imbiss-Stand am Gänseliesel. Ihr Gesamtwert beträgt vermutlich rund 1.200 Euro.

Die mutmaßlichen Diebe wurden vermutlich noch von einem Zeugen mit den Figuren in der Innenstadt gesehen. Eine nach den Männern eingeleitete Fahndung verlief aber ergebnislos.

Wer die Unbekannten mit ihrer ungewöhnlichen Beute beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib der beiden Holzfiguren geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

