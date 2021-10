Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211014.2 Itzehoe: Einbruch in Einfamilienhaus

Itzehoe (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 11.10.2021, 11.00 Uhr bis 13.10.2021, 16.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Alten Landstraße ein und entwendeten zwei Fernseher. Die 66jährige Hauseigentümerin hatte für ein paar Tage das Haus verlassen, als unbekannte Täter diesen Umstand ausnutzten und die Kellertür aufbrachen, um in das Haus zu gelangen. Dort begaben sie sich in alle Stockwerke und durchsuchten die Räumlichkeiten, bis sie schließlich mit zwei kleineren Flachbildschirmfernsehern die Flucht antraten. Eine Nachbarin bemerkte schließlich die aufgebrochene Kellertür und verständigte die Eigentümerin. Hinweise auf die Täter gibt es nicht, der Gesamtschaden wird auf ca. 700,- Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum in der Umgebung des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeitung durch BKI Itzehoe, K7, Tel. 04821 / 602-0

Hans-Werner Heise

