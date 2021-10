Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211013.1 Heide: Nach Verkehrsunfall sucht die Kripo Zeugen

Heide (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens sucht die Heider Kriminalpolizei Zeugen eines Verkehrsunfalls. Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am 24.09.2021 gegen 14.30 Uhr in Heide, Fritz-Tiedemann-Ring 40, auf dem dortigen Famila-Parkplatz. Ein 74jähriger Mann aus Heide war an dem Tag mit seinem Fahrrad auf dem Parkplatz unterwegs, als ein Fahrzeug aus einer Parklücke gefahren wurde, ohne auf den Radfahrer zu achten. Es kam nicht zu einem Zusammenstoß, allerdings stürzte der Radfahrer beim Ausweichen und verletzte sich, so dass er schließlich mit dem RTW ins WKK verbracht werden. Bis zum Eintreffen kümmerten sich mehrere vorbeikommende Passanten um den Verletzten. Diese werden jetzt gebeten, auch wenn sie der Meinung sind, sie könnten nichts zum Hergang sagen, sich mit der Kripo in Heide unter Tel. 0481 / 94551 in Verbindung zu setzen.

Hans-Werner Heise

