POL-IZ: 211011.1 Burg/Dithm.: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Burg / Dithm. (ots)

Am 06.10.2021 zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde in der Buchholzer Straße in Burg der Pkw eines 51jährigen beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Gegen 17.00 Uhr hatte der 51jährige aus Burg sein Fahrzeug, einen weißen Ford Focus, auf dem Parkstreifen der Buchholzer Straße abgestellt. Etwa eine halbe Stunde später wurde der Halter dann durch einen Nachbarn auf die Beschädigung seines Fahrzeugs aufmerksam gemacht. Der 51jährige nahm daraufhin sein Fahrzeug in Augenschein und stellte fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigt und sich dann, ohne eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen, vom Ort des Geschehens entfernt hat. Die Polizei sucht nun Zeugen, die evtl. etwas von dem Vorfall bemerkt haben und bittet darum, sich mit der Polizei in Burg unter Tel. 04825 / 799880 in Verbindung zu setzen.

Hans-Werner Heise

