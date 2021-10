Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211008.2 Itzehoe: Ohne Führerschein, berauscht und andere Verstöße

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend hat eine Streife in Itzehoe einen Mann in einem Fahrzeug überprüft und dabei festgestellt, dass der Kellinghusener berauscht war, keinen Führerschein besaß und falsche Kennzeichen an dem Wagen befestigt hatte. Damit war die Fahrt für den Herrn beendet.

Kurz vor 21.00 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Helenenstraße einen Opel zu kontrollieren. Sie stoppten den Wagen, in dem ein Mann und eine Frau saßen. Spontan räumte der Fahrzeugführer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem gab er an, dass der Wagen nicht zugelassen und mit den Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs ausgestattet war. Im Gespräch mit dem 26-Jährigen stellten die Einsatzkräfte körperliche Anzeichen fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Auf Nachfrage berichtete der Beschuldigte, zuletzt am Dienstag einen Joint geraucht zu haben. Das Absolvieren eines Drogenvortests war dem Betroffenen nicht möglich, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Die Beamten behielten die Fahrzeugschlüssel erst einmal ein, demontierten die Kennzeichen und fertigten gegen den Fahrer eine Anzeige wegen der diversen Verstöße.

Merle Neufeld

