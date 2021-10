Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211007.7 Brunsbüttel: Fahrt unter Drogeneinfluss

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwoch hat eine Streife in Brunsbüttel die Drogenfahrt eines Mannes beendet. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und wird bei einem Erstverstoß 500 Euro Bußgeld zahlen müssen.

Um 11.30 Uhr überprüften Beamte in der Fritz-Staiger-Straße den Fahrer eines Toyotas. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, zuletzt vor etwa einem Jahr Cannabis konsumiert zu haben. Körperliche Anzeichen deuteten allerdings darauf hin, dass die Einnahme von Rauschmitteln so lange nicht zurückgelegen hat. Ein freiwillig durch den 36-Jährigen absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Betroffenen anordneten.

Den Dithmarscher erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell