Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Unfall am Kreisverkehr

Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr am Freitagmittag gegen 12.00 Uhr bei Schriesheim von der BAB 5 ab. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er einen 61-jährigen Motorroller-Fahrer, der sich bereits im Kreisel aus Richtung Schriesheim kommend befand. Beim Zusammenstoß der beiden stürzte dieser. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell