Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kontrollen am Uni-Vorplatz und den Lahnwiesen - Mehrere Strafanzeigen+++ Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen+++ Vandalismus an Schule - Hoher Sachschaden+++ Fahrzeug gerät ins Rollen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 28.06.2021:

Kontrollen am Uni-Vorplatz und den Lahnwiesen - Mehrere Strafanzeigen+++ Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen+++ Vandalismus an Schule - Hoher Sachschaden+++ Fahrzeug gerät ins Rollen und beschädigt Mauer

Gießen: Kontrollen am Uni-Vorplatz und den Lahnwiesen - Mehrere Strafanzeigen

Am vergangenen Wochenende waren die Polizei Gießen an neuralgischen Orten in Gießen unterwegs. Während sich am Uni-Vorplatz die Leute regelkonform verhielten, kam es an den Lahnwiesen trotz starker Polizeipräsenz mit zunehmender Alkoholisierung zu Ruhestörungen und Auseinandersetzungen. Am Rugbyfeld und der Umgebung der Lahnwiesen hielten sich am Freitag und am Samstag in der Spitze mehrere Hundert Menschen auf. Die meisten verhielten sich insbesondere in den frühen Abendstunden friedlich. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Ordnungshüter den Bereich teilweise aus und sensibilisierten darüber hinaus die Betreiber von Musikanlagen. Offenbar mit zunehmender Alkoholisierung reichte diese Sensibilisierung nicht mehr aus, so dass das Abspielen von Musik untersagt werden musste. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es offenbar auch durch Flaschenwürfe zu Verletzungen untereinander. Etwa 50 Personen verhielten sich in der Folgezeit sehr aggressiv. Sie sangen Schmählieder gegenüber den eingesetzten Polizei- und Ordnungskräften. Nach mehreren Streitigkeiten und handfesten Auseinandersetzungen konnten Einsatzkräfte sowohl kommunikativ als auch mit Polizeihunden die Personen zum Verlassen des Platzes bringen.

Bilanz:

Die Polizei leitete mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Handtaschendiebstahl sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, erteilten zwei Platzverweise und stellten 14 Identitäten fest. Eine Person nahmen sie in Gewahrsam, da diese einem Platzverweis nicht nachkam.

Die Polizei sucht insbesondere zu den Flaschenwürfen nach Zeugen! Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen

Freitagabend kam es gegen 22.30 Uhr zu einer Pfefferspray-Attacke auf einen Busfahrer an der Haltestelle "Philosophenwald" in der Zinzendorfstraße. Der zunächst unbekannte Fahrgast stieg am "Marktplatz in die Buslinie 7. Zunächst forderte Busfahrer den Mann auf, sein Ticket zu zeigen. Im Verlauf der weiteren Fahrt gerieten die Beiden in Streit. Anschließend stiegen sie in der Zinzendorfstraße aus und der Fahrgast besprühte den Fahrer mit Pfefferspray. Der über 60-jährige Busfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die anschließenden Ermittlungen führten zu einem 51-jährigen deutschen Tatverdächtigen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Schmierfink festgenommen

Die Polizei hat am Sonntag einen 20-jährigen Schmierfink festgenommen. Er wird verdächtigt, in der Frankfurter Straße mehrere Hauswände sowie Hinweisschilder mit einer Zahlenkombination beschmiert zu haben. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten ein Springmesser und Marihuana. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Vandalismus an Schule - Hoher Sachschaden

Etwa 10.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte am vergangenen Wochenende in einer Sporthalle einer Schule in der Westanlage. Die Vandalen zerstörten mehrere Fenster und mehrere Sportgeräte und verteilten diese auf der Hallenfläche. Zeugen meldeten den Vorfall am Sonntag gegen 18.40 Uhr. Wer hat in den Nächten zuvor dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten geben? Die Polizei erbittet um Hinweise unter 0641/7006-3755.

Linden: Einbruch in Leihgestern

In der Waldstraße in Leihgestern war Montagnacht (28.Juni) gegen 01.40 Uhr ein Einbrecher zu Gange. Der Täter verschaffte sich durch Einschlagen der Seiteneingangstür und einer Glasscheibe an einem Treppenabgang Zugang zu einem Sportheim. Offenbar flüchtete der Täter ohne Beute. Ein Zeuge beobachtet den Einbruch und informierte die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beschreibung des Verdächtigen: Ein etwa 1,80 großer Mann mit leicht untersetzter Figur. Er trug eine lange, schwarze Hose und ein schwarzes Kapuzenshirt und flüchtete zu Fuß in Richtung "Am Sportfeld". Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Fenster einer Sporthalle beschädigt

Zwischen Montag (01.März) und Donnerstag (27.Mai) beschädigten unbekannte Täter das Fenster einer Sporthalle in der Grünberger Straße. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: E-Roller gestohlen

Am Sonntag (27.Juni) zwischen 05.50 Uhr und 13.00 Uhr entwendete ein Unbekannter in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen dort abgestellten Elektroroller. Es handelt sich um einen Elektroroller der Marke MI Electric Scooter 1S im Wert von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: VW zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Dienstag (22.Juni) 18.00 Uhr und Mittwoch (23.Juni) 15.00 Uhr im Thielmannweg einen geparkten blauen VW Sharan am rechten Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Audi beschädigt

"Am Alten Friedhof" beschädigten Unbekannte zwischen Donnerstag (24.Juni) 17.00 Uhr und Samstag (26.Juni) 12.00 Uhr die Scheibe und den Lack eines geparkten roten Audi Q2. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrraddiebstahl

Ein Fahrrad der Marke Cube (Aim Pro 29) war die Beute eines Diebes nach einem Diebstahl zwischen Donnerstag (24.Juni) 19.30 Uhr und Freitag (25.Juni) 17.15 Uhr. Das Rad stand ordnungsgemäß gesichert an einem Abstellplatz in der Straße "Zu den Mühlen" und hatte einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung führt zu Faustschlägen

Samstagnacht (26.Juni) gegen 02.15 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mann und einem Unbekannten in Höhe des Bahnübergangs in der Frankfurter Straße. Der Unbekannte schlug den 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Mann offenbar stürzte. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zu der Identität des Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Diebe fliehen mit BMW - Jacke

Zu Beginn des letzten Wochenendes haben Unbekannte in der Grünberger Straße ein Wohnmobil aufgebrochen. In der Nacht zum Samstag hatten die Täter ein Seitenfenster des Fahrzeuges eingeschlagen und den Innenraum dann durchwühlt. Mit einer Bettdecke und einer Jacke mit BMW Logo flohen die Unbekannten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Neuen Bäue

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht am Freitag (25.Juni) in der Neuen Bäue. Ein bislang Unbekannter beschädigte den schwarzen Golf zwischen 08.15 Uhr und 16.10 Uhr an der vorderen Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen und Baum beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Freitag (25.Juni) 12.00 Uhr und Montag (28.Juni) 06.00 Uhr die Lindenallee in Richtung Nonnenroth. Offenbar kam der Unbekannte kurz nach Einmündung "Am Zwenger" von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei eine Linde. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 20.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

Zwischen Mittwoch (23.Juni) gegen 21.00 Uhr und Freitag (25.Juni) 22.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen im Holzweg (Höhe 6) geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem roten Fiesta zurückkam, war dieser hinten links beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW in der Johannesstraße touchiert

Am Freitag (26.Juni) zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren in der Johannesstraße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen Arteon zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrzeug gerät ins Rollen und beschädigt Mauer

Sonntagabend (27.Juni) gegen 19.40 Uhr parkte ein bislang Unbekannter in der Kaiserstraße in Lützellinden. Offenbar mangels Sicherung kam das Fahrzeug ins Rollen und fuhr gegen eine Mauer. Als der Unbekannte zurückkam, beschädigte er beim Rückwärtsfahren einen weiteren Blumenkübel und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen VW Caddy. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Wendemanöver führt zu Unfall

Ein bislang Unbekannter hielt auf dem rechten der beiden Linksabbiegerstreifen der Rodheimer Straße in Richtung Oswaldsgarten. Als die Ampel auf grün umschaltete, zog der Unbekannte auf den linken Fahrstreifen vor einen 51-jährigen Mann in einem VW und eine 20-jährige Frau aus Gießen. Der Unbekannte wendete sein Fahrzeug, um die Rodheimer Straße stadtauswärts zu befahren. Der VW-Fahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen. Die dahinterfahrende Gießenerin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den VW auf. Der 51-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen silberfarbenen Mercedes mit Kennzeichen GI. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Abstand falsch eingeschätzt

Eine 24-jährige Frau aus Pohlheim in einem VW und ein 37-jähriger Mann aus Gießen in einem Peugeot befuhren hintereinander die Marburger Straße in Richtung Innenstadt. Der Gießener bemerkte offenbar den Bremsvorgang der VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Eine 45-jährige Mitfahrerin des VW verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Motorradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Am Sonntag (27.Juni) gegen 06.50 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter Motorradfahrer die Hauptstraße in Oberkleen in Richtung Cleeberg. In einer Kurve stieß der Unbekannte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 7.100 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 34-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Motorradfahrer. Zwecks Blutprobenentnahme nahmen die Beamten den 34-Jährigen mit zur Wache. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Vorfahrt missachtet

Ein 58-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Audi befuhr am Sonntag (27.Juni) gegen 12.40 Uhr die Landstraße 3047 in Richtung Heuchelheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Richtung Gladenbach/Hdeuchelheim übersah der Audi-Fahrer offenbar einen 33-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer zu Fall kam. Der 33-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell