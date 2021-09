Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Auffahrunfall an der AS Rauenberg

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Als am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr eine 25-Jährige auf der B 39 an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg bei Rotlicht anhalten musste, bemerkte dies eine hinter ihr fahrende 35-Jährige zu spät und fuhr ihr auf. Der Hyundai der 25-Jährigen wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell