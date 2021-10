POL-IZ: 211007.6 Itzehoe: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochabend hat eine Streife in Itzehoe einen Jugendlichen auf einem E-Scooter überprüft und dabei festgestellt, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Rauchmitteln stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 22.50 Uhr kontrollierten Beamte in der Alten Landstraße einen E-Roller und seinen Fahrer. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Itzehoers bemerkten die Einsatzkräfte auffällig wässrige und gerötete Augen. Auf Nachfrage räumte der Jugendliche ein, am Vortag und davor Haschisch geraucht zu haben. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv auf THC, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Rollerfahrer anordneten.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte den 16-Jährigen seiner Mutter und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

