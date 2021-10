Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211007.3 Itzehoe: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Autos saß. Einen Führerschein besaß der Itzehoer zudem nicht - der war ihm gerade erst entzogen worden.

Kurz nach Mitternacht stoppten Beamte im Liethberg den Fahrer eines Volkswagens und überprüften ihn. Zwar gab der Betroffene auf Nachfrage an, seinen Führerschein vergessen zu haben, tatsächlich war ihm dieser jedoch gerade erst im September 2021 entzogen worden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Itzehoers ergaben sich Anhaltspunkte, die auf den vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein später auf der Dienststelle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf mehrere Substanzen, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Der 29-jährige Beschuldigte wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell