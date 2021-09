Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210905 - 1072 Frankfurt-Innenstadt: 59-Jähriger schlägt auf Polizeifahrzeuge ein

Frankfurt (ots)

(dr) Ein stark alkoholisierter Mann hat am Samstagnachmittag zwei Streifenwagen vor einem Polizeirevier in der Innenstadt demoliert. Beamte nahmen einen 59-jährigen Mann fest.

Ursprünglich wollte ein 59-Jähriger wohl das 1. Polizeirevier aufsuchen, um eine Adresse zu erfragen. Allerdings klingelte der Mann an dem gegenüberliegenden Gebäude bei der Staatsanwaltschaft. Außerhalb der Öffnungszeiten öffnete natürlich niemand die Tür, sodass der 59-Jährige nur eine Lösung sah, um sich Gehör zu verschaffen. Mit einem Pflasterstein in der Hand schlug er auf die Motorhaube eines vor dem Revier geparkten Streifenwagens ein und zerstörte mit diesem die Seitenscheibe eines weiteren Polizeifahrzeuges. Dies führte in der Folge zu der sofortigen Festnahme des Mannes. Statt eine Adressauskunft zu erhalten, zeigten ihm die Beamten den direkten Weg zum Polizeirevier.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.

