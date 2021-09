Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210905 - 1071 Frankfurt-Seckbach: Renitente Frau festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Wohnung in Seckbach zu einem Polizeieinsatz. Beamte nahmen eine aggressive Frau fest.

Ein besorgter Anwohner in der Atzelbergstraße bemerkte um kurz nach Mitternacht, dass sich eine weinende Frau an einem Fenster eines mehrstöckigen Wohnhauses befindet und wählte den Notruf. Mehrere Polizeistreifen begaben sich daraufhin zur gemeldeten Anschrift und lokalisierten schließlich eine Wohnung in dem Gebäude. Sie trafen auf mehrere offensichtlich stark alkoholisierte Frauen. Eine 32-Jährige griff plötzlich einen der Beamten an und schlug mit der Faust in Richtung dessen Kopfes. Sie trat außerdem nach den anderen Polizeibeamten und beleidigte diese fortwährend. In der Folge gelang es, die aggressive Frau zu Boden zu bringen und festzunehmen. Ein Beamter erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Beamten rund 46 Gramm Haschisch auf. Weitere 16 Gramm konnten in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Für die 32-jährige Frau ging es zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen sowie zur Ausnüchterung in das Polizeipräsidium.

