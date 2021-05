Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Warnung vor Trickbetrug

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Freitag, den 14.05.21, versuchten ein Mann und eine Frau gegen 18:30 Uhr unter dem Vorwand ihren Schlüssel verloren zu haben, in die Wohnung eines 76-jährigen Mannes in der Fabrikstraße in Ludwigshafen zu gelangen. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und verweigerte dem Pärchen den Zutritt. Die unbekannten Täter werden auf circa 50-55 Jahre geschätzt. Die Polizei warnt: Lassen sie keine Fremden in ihre Wohnung!

