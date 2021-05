Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit um Briefkastenaufkleber

Ludwigshafen-West (ots)

Die Diskussion um den Aufkleber "Bitte keine Werbung" endete am Freitag, den 14.05.2021, gegen 17:30 Uhr, in Beleidigungen und Schlägen zwischen einer 58-jährigen und einer 23-jährigen Frau in der Waltraudenstraße in Ludwigshafen. Weshalb der Streit derart eskalierte konnte bislang nicht geklärt werden

