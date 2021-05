Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann beißt Frau in Nase

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Im Rahmen eines häuslichen Streits wurde eine 43-jährigen Frau von ihrem 54-jährigen Lebenspartner am Freitag, den 14.05.21, gegen 16:45 Uhr, unter anderem in die Nase gebissen und in den Rücken getreten. Passanten wurden auf die Frau aufmerksam, als diese blutend in der Falkenstraße umherlief. Die Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Dem Mann wurde es durch die Polizei untersagt für die nächsten 10 Tage Kontakt zu der Frau aufzunehmen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

