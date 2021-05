Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 13.05.2021 gegen 12:05 Uhr kam es auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Kleintransporter VW die B105 aus Rostock kommend in Richtung Ribnitz-Damgarten. Zwischen der Ortslage Borg und der Einmündung der L22 kam der Fahrzeugführer aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Straßengraben in die Nebenanlagen. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort befand sich der Fahrer in bewusstlosem Zustand. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Rostock gebracht. Zu seinem Gesundheitszustand ist nur bekannt, dass er das Bewusstsein wiedererlangt hat. Es wird gegenwärtig ausgeschlossen, dass der 58-Jährige durch den Unfall verletzt wurde. Vielmehr wird von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgegangen, die zum Unfall geführt hat. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

