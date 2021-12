Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (460/2021) Nächtliche Verfolgungsfahrt durch Hann. Münden - Auf der Flucht vor der Polizei andere Autofahrer gefährdet, Ermittler suchen Betroffene

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bundesstraße 3 und Innenstadt Sonntag, 19. Dezember 2021, gegen 01.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat sich der Fahrer eines Ford Focus mit gestohlenen Kasseler Kennzeichen Sonntagnacht (19.12.21) gegen 01.00 Uhr eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei gefährdete der Mann durch seine riskante Fahrweise nach derzeitigem Stand auch andere Autofahrer. Die Ermittler der Polizei Hann. Münden bitten Betroffene, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Seinen Anfang nahm das Geschehen gegen 01.00 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Volkmarshausen. Die Flucht setzte sich anschließend u. a. über die Veckerhäger Straße, die Wilhelmshäuser Straße und die Pionierbrücke fort. Hierbei missachte der Fahrer permanent die ihm gegebenen Anhaltesignale der Polizei.

Ab der Straße "Unterm Königshof" schaltete der Mann dann das Abblendlicht aus. In der Folge kam das Auto in der Otto-Hartenstein-Straße in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der Fahrer flüchtete aus dem Wagen weiter zu Fuß durch einen Bauchlauf und angrenzende Gärten. Er konnte trotz Verfolgung nicht mehr ergriffen werden. Es wird angenommen, dass er sich bei dem Unfall leicht verletzt hat.

In dem zurückgelassenen Fluchtauto stießen die Ermittler auf persönliche Gegenstände, aufgrund derer es sich bei dem Fahrer um einen polizeilich bekannten Mann aus Kassel (Hessen) handeln könnte. Darüber hinaus fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel und mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Der Ford Focus wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

