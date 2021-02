Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Autofahrer übersieht Kind

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag bei einem Unfall in Achstetten ein 7-Jähriger.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei war der Autofahrer gegen 14.45 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Der 19-Jährige bremste wegen eines Inliners an einem Zebrastreifen. Beim Anfahren übersah er mit seinem VW den Jungen, der die Straße überqueren wollte. Der 7-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt wenige hundert Euro.

