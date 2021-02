Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Diebstahl ertappt

Vier Männer demolierten am frühen Freitag in einem Ulmer Stadtteil einen Zigarettenautomaten.

Ulm (ots)

Gegen 1.20 Uhr bemerkte ein Zeuge die Vier an einem Automaten in der Altheimer Straße in Unterweiler. Er sah sie in einem Kleinwagen wegfahren und rief die Polizei. Die suchte sofort mit mehreren Streifen nach den Verdächtigen, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Sie hatten versucht, den Automaten zu knacken. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang ihnen das nicht. Der hinterlassene Sachschaden dürfte etwa 700 Euro betragen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Unbekannten. Die vier Männer sollen mit einem roten Kleinwagen, möglicherweise mit einem Peugeot, geflüchtet sein. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 an die Ulmer Polizei.

+++0224690

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell