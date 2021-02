Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Dachstuhlbrand in Kalkar Wissel

Kalkar (ots)

In der Nacht vom 04. auf den 05.02.2021 kam es gegen 0.13 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf dem Giltjesweg in Kalkar Wissel. Beim Eintreffen der Feuerwehr qualmte es aus dem Dachüberstand. Die Bewohnerin hatte das Haus bereits unverletzt verlassen. In dem Bereich des Daches wurden die Dachpfannen entfernt und dabei wurde festgestellt, dass es zwischen Ständerwerk und Klinker brannte. Das Feuer wurde in diesem Bereich mit "Fognails®" (Löschlanzen) gelöscht. Im Haus wurde die Leichtbauwand geöffnet und weitere Glutnester gelöscht. Im Einsatz waren unter der Leitung von Oberbrandmeister David Feldmann rund 52 Einsatzkräfte, davon 6 Trupps unter Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar aus den Löschgruppen Emmericher Eyland, Grieth und Wissel. Die angeforderte Drehleiter aus dem Löschzug Mitte kam nicht zum Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell