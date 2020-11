Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Kellerbrand in einem Wohnhaus

KalkarKalkar (ots)

Am 22.11.2020 wurde um 08.37 Uhr der Löschzug Kalkar Ost, bestehend aus den Löschgruppen Appeldorn, Hönnepel und Niedermörmter und der Löschzug Mitte zu einem Kellerbrand alarmiert. Ein Anwohner hatte beim Spaziergang die Rauchentwicklung gesehen und den Notruf gewählt. Auf der Anfahrt konnte diese bestätigt werden. Da in dem Wohnhaus zwei Personen gemeldet waren, wurde zuerst das Gebäude erkundet. Es hielten sich zu dem Zeitpunkt keine Personen im Gebäude auf. Parallel wurde der Brandherd im Keller ausfindig gemacht und erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Im Keller brannten eine Matratze und weiterer Hausrat. Nachdem das Feuer gelöscht war wurde das Gebäude mittels Lüfter entraucht. Mit einer Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester festgestellt bevor die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde.

Der Löschzug Mitte konnte den Einsatz zeitnah beenden. Die Löschgruppen Appeldorn und Hönnepel konnten gegen 11 Uhr einrücken. Die Löschgruppe Niedermörmter stellte eine Brandwache und war bis ca. 12.30 Uhr vor Ort.

Insgesamt waren vier Trupps unter Atemschutz im Gebäude und 36 Feuerwehrfrauen und Männer unter dem Leiter der Feuerwehr Kalkar, Roland Matenaer im Einsatz.

