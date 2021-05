Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aus dem Nest gefallene Eulenküken wieder vereint

Edenkoben (ots)

Am 15.05.2021 gegen 11:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein aus dem Nest gefallenes Eulenküken (Waldohreule) im Bereich der Alla-Hopp-Anlage gemeldet. Das Küken hatte sich im Bereich des Kinderspielplatzes in einem Busch versteckt und konnte durch die Streife eingefangen werden. Das Jungtier wurde daraufhin durch die Streife in eine nahegelegene Greifvogelauffangstation gebracht. Nach einer ersten Untersuchung sei das Tier wohlauf und kann sich nun mit seinem Geschwisterchen, welches zwei Tage zuvor durch eine Streife ebenfalls zur Auffangstation gebracht wurde, erholen.

