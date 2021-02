Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Sonntag, 07.02.2021

Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Verkehr 1. Salzgitter, Kreisstraße 2, 06.02.2021, 05:50 Uhr Ein Verkehrsteilnehmer meldete einen auf dem Dach liegenden Pkw in einem Graben neben der K2 von Salzgitter Osterlinde in Richtung Oelber kommend. Eine Person befand sich nicht mehr vor Ort. Auf der Anfahrt zu der Verkehrsunfallörtlichkeit trafen die Beamten auf den mittlerweile fußläufigen 21-jährigen Unfallverursacher. Dieser teilte mit, dass er alleinbeteiligt mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. 2. Salzgitter, Kreisstraße 36/Industriestraße Nord, 06.02.2021, 06:15 Uhr Auf der K36/Industriestraße Nord kam der 57-jährige Verkehrsunfallversucher ebenfalls alleinbeteiligt mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Verkehrsunfallverursacher einen Wert von 1,22 Promille. Aufgrund der jeweiligen Alkoholisierung wurden bei beiden Verkehrsunfallverursachern Blutproben entnommen, die Führerscheine beschlagnahmt und Strafverfahren eingeleitet. An den jeweiligen Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell