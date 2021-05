Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW mit gebrochenem Rahmen

Schwegenheim (ots)

Am Samstagvormittag (15.05.2021) wurde ein auffälliger LKW auf einem Parkplatz in Schwegenheim gemeldet. Der Auflieger soll einen Knick aufweisen und nicht mehr verkehrstauglich sein. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht des aufmerksamen Mitteilers. Der Anhänger war in einem desolaten Zustand. Im Rahmen des Aufliegers konnte durch die Beamten ein Riss festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Spediteur muss sich nun um die geladene Ware sowie um den Abtransport des Aufliegers zur Werkstatt oder zur nächsten Verwertungsstelle kümmern.

