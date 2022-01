Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung - Haftbefehl für Randalierer in Kirchlengern - Hinweis zu Ihrer Sicherheit

Kirchlengern (ots)

(um) Die Polizei fahndet nach dem Randalierer, der im Dezember vergangenen Jahres drei Polizeibeamte nach Hausfriedensbruch in einem Mehrfamilienhaus und einer Körperverletzung teils schwer verletzte. Das Amtsgericht Bielefeld erließ einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, mit dem nun anhand eines Bildes nach der Person gesucht werden kann. Das Foto kann im Downloadbereich des Polizei NRW Fahndungsportals abgerufen werden. https://polizei.nrw/fahndung/73156 Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des 30-Jährigen mit polnischen Wurzeln geben? Ebenso interessieren die Ermittler Angaben zu Kontaktpersonen des Mannes. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Da der Gesuchte möglicherweise sehr gewalttätig ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Beschuldigten nicht an.

