Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Junger Radfahrer an Unfall beteiligt- Verkehrskommissariat ermittelt

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (27.1.) meldete sich eine Autofahrerin bei der Polizei, weil sie gegen 07.30 Uhr an einem Unfall beteiligt war und ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Sie befuhr mit ihrem blauen Polo die Wittekindstraße in Richtung Herforder Straße. In Höhe der Kreuzung mit der Winkelstraße beobachtete sie einen Radfahrer, der von rechts der Winkelstraße die Wittekindstraße augenscheinlich überqueren wollte. Ohne auf den herannahenden Polo der 19-jährigen aus Bünde zu achten, fuhr der bislang unbekannte Radfahrer plötzlich los. Die Bünderin bremste ihr Fahrzeug ab und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei fuhr sie auf die dortige Verkehrsinsel und touchierte ein Verkehrszeichen, wodurch die Stoßstange vorne beschädigt wurde. Der junge Radfahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem beteiligten Radfahrer. Er wird mit ca. 14 Jahren, etwa 160cm und dunklen Haaren beschrieben. Er war zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet. Aufgrund der Uhrzeit besteht die Möglichkeit, dass der Jugendliche auf dem Weg zur Schule war. Der beteiligte Radfahrer oder weitere Zeugen, die Angaben zum Radfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 0521-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell