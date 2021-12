Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeutel aus Jacke gestohlen

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag den 11.12.21, gegen 17:00 Uhr, wollte eine 66-jährige Dame in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einkaufen gehen. Hierzu wollte sie sich einen Einkaufswagen nehmen. Die Münzsicherung schien defekt, der Wagen ging nicht aus der Sicherung heraus. Eine andere Frau, augenscheinlich eine weitere Kundin, stand auch an den angeschlossenen Einkaufswägen. Sie sagte der Dürkheimerin, dass ihr Wagen aufgrund der Sicherung ebenfalls klemmte.

Nachdem die Seniorin nun, wenn auch ohne Einkaufswagen, ihren Einkauf tätigte stellte sie, an der Kasse, fest, dass ihr Geldbeutel weg ist. Möglicherweise wurde die entsprechende Sicherung absichtlich im Vorfeld manipuliert. Das Portemonnaie konnte so aus der Jacke entwendet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich in etwa auf 550EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell