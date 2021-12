POL-PDNW: An Unfall beteiligt und weggefahren

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Gestern Mittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Maxdorf die Ritter-von-Geißler-Straße, von Freinsheim aus kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte, in Weisenheim am Sand. Am Fahrbahnrand befand sich ein ordnungsgemäß geparkter PKW. Der 62-Jährige übersah einen entgegenkommenden 5er BMW, als er das Hindernis, in Form des geparkten PKW, umfuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Herr nach rechts aus. Hierbei wurde das geparkte Fahrzeug beschädigt. Eine Kollision mit dem entgegenkommenden BMW konnte verhindert werden. Der BMW fuhr im Anschluss in unbekannte Richtung weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000EUR. Bei dem gesuchten BMW soll es sich um ein Fahrzeug der 5er Reihe in der Farbe Silber oder Himmelblau gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum gesuchten bzw. geflüchteten Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

