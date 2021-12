Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Deidesheim (ots)

Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Samstagabend, dem 11.12.2021, einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Personenkraftwagen die L516 (Weinstraße) von Deidesheim in Fahrtrichtung Neustadt-Mußbach und wollte an der Einmündung zur K10, in Richtung Ruppertsberg, abbiegen. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr einen Fahrbahnteiler und beschädigte ein hierauf befindliches Verkehrszeichen samt Halterung. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei dem Fahrzeug könnte es sich aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile um einen schwarzen Skoda gehandelt haben. Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise.

