POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Bad Dürkheim (ots)

Am 10.12.2021 gegen 20:20 Uhr, kam es auf der B271 zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer aus Bad Dürkheim befuhr gemeinsam mit einer 17-jährigen Beifahrerin aus Friedelsheim die B 271 aus Richtung Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Neustadt und bog hierbei von der B 271 kommend nach links in die Abfahrt in Richtung Mannheimer Straße ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW der Marke Audi, welcher mit zwei Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß. Beide PKW waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 17-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers klagte zudem über Schmerzen im Brustbereich. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

