Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorroller entwendet

Attendorn (ots)

In der Zeit von Dienstag (8. Juni, 20 Uhr) bis Mittwoch (9. Juni, 9 Uhr) wurde in der Straße "Wescheder Weg" in Attendorn-Papiermühle ein geparkter Motorroller entwendet. Der Besitzer meldete gestern den Diebstahl. Der Roller der Marke Benelli war schwarz-rot lackiert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

