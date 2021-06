Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in ein Vereinsheim ein

Wenden (ots)

Am Dienstag (08. Juni) ist gegen 1.20 Uhr ein Einbruchsalarm einer Meldeanlage in einem Golfclub in der Straße "Am Golfplatz" in Wenden ausgelöst worden. Vor Ort entdeckte eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung, dass sich unbekannte Täter Zugang zu dem Objekt verschafft haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchten die Täter mehrere Schubladen in einem Sekretariat. Außerdem wurde ein Automat, welcher Tokens für die Golfbälle enthielt, aufgehebelt. Wie hoch der Schaden ist und was die Täter entwendeten, konnte in der Nacht nicht abschließend ermittelt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17 Uhr am Vortag bis 1.20 Uhr. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Diese dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

