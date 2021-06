Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 84-Jähriger fährt mit Rasenmähertraktor eine Böschung hinunter

Finnentrop (ots)

Am Montag gegen 13.20 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Kenntnis von einem Unfall in der Straße "Am Jägerhain" in Bamenohl. Nach ersten Angaben war dort ein Mann mit einem Rasenmähertraktor eine Böschung hinuntergefahren. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten nach ca. einer halben Stunde einen 84-Jährigen bergen den ein angeforderter Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus flog. Angaben über die Ursache liegen zurzeit nicht vor.

