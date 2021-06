Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Am Freitag (4. Juni) hat sich gegen 23.10 Uhr auf der L 880/ Einmündung Dormecke ein Verkehrsunfall mit Kradbeteiligung ereignet. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Straße aus Kückelheim kommend in Fahrtrichtung Serkenrode. Aufgrund einer vor Ort befindlichen Absperrung, beabsichtigte der Kradfahrer, zu wenden. Dafür bremste er sein Motorrad ab, kippte jedoch beim Wendevorgang um, sodass er mit dem Krad auf die rechte Seite in den dort befindlichen Straßengraben stürzte. Dabei verletzte er sich am rechten Arm. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand sowohl Sachschaden an dem Motorrad als auch an einem Leitpfosten, der sich bei der Absperrung befand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell