Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Unbekannte zerstören Verkehrsspiegel

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Sowohl in der Professor-Albert-Boerger-Straße als auch in der Lehmbergstraße in Lennestadt-Grevenbrück haben Unbekannte mehrere Verkehrsspiegel beschädigt. Zeugen meldeten am Samstag (5. Juni) gegen 7.20 Uhr die Beschädigungen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell