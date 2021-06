Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 37-Jähriger bei Pkw-Kollision verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Im Falker" in Finnentrop-Ostentrop ist am Montag (7. Juni) um 14.32 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Zunächst befuhr ein 19-Jähriger mit einem Pkw die Straße aus Richtung Frettermühle kommend in Richtung Ostentrop Ortsmitte. Ihm entgegen kam der Pkw des 37-Jährigen, indem sich eine 34-Jährige als Beifahrerin sowie ein zwei Monate altes Baby befanden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links auf die Fahrspur des entgegenkommenden Pkws, sodass es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der 37-Jährige Verletzungen am Unterarm sowie in der Schulter. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch der 19-Jährige sowie die Beifahrerin und der Säugling wurden durch ein Rettungswagenteam untersucht, waren nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zur Sicherheit begab sich die Mutter jedoch mit dem Kind zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, der insgesamt im fünfstelligen Eurobereich lag.

